‘Aldırma Gönül’ 11 Aralık’ta perdelerini açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü yazarımız Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve Ferhat Göçer tarafından sahnelenecek 'Aldırma Gönül' müzikli oyununun özel gösterimi önceki gün UNIQ Hall'de yapıldı. Müzikli oyunda, Sabahattin Ali'nin herkeste derin izler bırakan 'Aldırma Gönül', 'Dağlar Dağlar' ve 'Göklerde Kartal Gibiydim' gibi çok özel eserlerle, daha önce bestelenmemiş eserleri de yer alıyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Naz Erayda üstlenirken, ışık tasarımını Mustafa Bal, grafik tasarımını Erkan Cerit yapıyor. Oyunda Göçer'e Özgür Sevinç şefliğinde bir orkestra eşlik ediyor.