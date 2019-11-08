Bülent Ersoy: Başarımı çekemiyorlar

Bülent Ersoy, geçtiğimiz hafta sonu Günay'da sahneye çıktı. Ağır gribal enfeksiyon nedeniyle 10 gün hastanede yattığı ve açılan damar yolu nedeniyle elinde morluklar oluştuğu haberleriyle gündeme gelen Diva, konuyla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu.



Bülent Ersoy, ellerinde hiçbir morluk izi olmadığını böyle gösterdi.

Ünlü sanatçı, aslında elinde morluk olmadığını ve bunun kendisini kıskanan kişiler tarafından ortaya atıldığını belirtip manidar bir mesaj gönderdi: "Benim başarımı çekemiyorlar. Hafta sonu 39.5 derece ateşle sahneye çıktım ve kusursuz bir performans sergiledim. Buna gölge düşürmeye çalışılıyor. O küçük aklı ile insanları manipüle etmen, umarım ayağına dolanır Bayan S.!"