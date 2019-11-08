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ve Tuğrul Odabaş’ın ayrılığının perde arkasından at krizi çıktı!

ve Tuğrul Odabaş’ın ayrılığının perde arkasından at krizi çıktı. Popçu, ‘Atları Işın’a ben aldırdım’ diyen Odabaş’ı boşadı. Değeri 5 milyon lirayı bulan 11 yarış atının paylaşım süreci de ikili arasındaki ipleri yeniden gerdi. Boşanırken birbirlerinden maddi ve manevi talepte bulunmayan çiftin, evliyken birlikte satın aldıkları 1.2 milyon liralık 11 yarış atının akıbeti de merak konusu oldu. İddiaya göre popçu, hepsini kendi parasıyla aldığı atların birçoğunu satıp ücreti eski eşiyle paylaşmaya kararlı. "Ben atlarla ilgilenmeye devam edeyim. Yarışlardan kazandığımızı da ikiye bölelim" teklifinde bulunan işadamı ise Karaca'yı bu konuda ikna etmeye çalışıyor...

Giriş Tarihi: 8.11.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 14:16
Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş’ın ayrılığının perde arkasından at krizi çıktı!

Üç yıllık evlilikleri önceki gün tek celsede biten ile Tuğrul Odabaş'ın boşanmasının ardından at krizi çıktı. Yarış atlarına yatırım yapan popçu, 2. Sayfa programının iddiasına göre; Odabaş'ın telefonda bir kadına "Atları, Işın'a aldırıyorum. Parasını ona ödetiyorum. Haradaki tüm iyi atları aldırdım" dediğini duyunca çılgına döndü. Bunun üzerine ünlü popçu, eşini boşadı.

ORTAKLIK SÜRSÜN İSTİYOR!

Takvim'in haberine göre; Boşanırken birbirlerinden maddi ve manevi talepte bulunmayan çiftin, evliyken birlikte satın aldıkları 1.2 milyon liralık 11 yarış atının akıbeti de merak konusu oldu. İddiaya göre popçu, hepsini kendi parasıyla aldığı atların birçoğunu satıp ücreti eski eşiyle paylaşmaya kararlı. "Ben atlarla ilgilenmeye devam edeyim. Yarışlardan kazandığımızı da ikiye bölelim" teklifinde bulunan işadamı ise Karaca'yı bu konuda ikna etmeye çalışıyor...

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Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş’ın ayrılığının perde arkasından at krizi çıktı!
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