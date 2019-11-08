Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş’ın ayrılığının perde arkasından at krizi çıktı!

Üç yıllık evlilikleri önceki gün tek celsede biten Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş'ın boşanmasının ardından at krizi çıktı. Yarış atlarına yatırım yapan popçu, 2. Sayfa programının iddiasına göre; Odabaş'ın telefonda bir kadına "Atları, Işın'a aldırıyorum. Parasını ona ödetiyorum. Haradaki tüm iyi atları aldırdım" dediğini duyunca çılgına döndü. Bunun üzerine ünlü popçu, eşini boşadı.

ORTAKLIK SÜRSÜN İSTİYOR!

Takvim'in haberine göre; Boşanırken birbirlerinden maddi ve manevi talepte bulunmayan çiftin, evliyken birlikte satın aldıkları 1.2 milyon liralık 11 yarış atının akıbeti de merak konusu oldu. İddiaya göre popçu, hepsini kendi parasıyla aldığı atların birçoğunu satıp ücreti eski eşiyle paylaşmaya kararlı. "Ben atlarla ilgilenmeye devam edeyim. Yarışlardan kazandığımızı da ikiye bölelim" teklifinde bulunan işadamı ise Karaca'yı bu konuda ikna etmeye çalışıyor...