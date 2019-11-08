Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Kasım 2019 Cuma yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Kasım 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Kasım 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2019 yılının son düzlüğündeyiz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 KASIM 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Mars ilişkisi düşmanını uzakta arama mesajı veriyor. Kendi içinde bir karmaşaya düşen Avrupa ülkeleri bugünden sonra kendi sınavlarını fark edebilirler. Avrupa devlet başkanları yıl sonuna kadar dünya gündeminin yakın markajına takılabilir.

KOÇ: Bugün karışık düşünceler içindesin. Hızlı düşünmen gereken birçok konu var. Olaylara karşı dayanıklılığın bugünlerde gittikçe artırıyor. Güne dair fikirlerini değiştirecek konuların içinde kalabilirsin. Çalışmalarındaki özverinin karşılığını alıyor olman işine olan bağlılığını arttıracak.

BOĞA: Bugün, ailenle ilgili özel toplantılara katılabilirsin. Bazı değerlerin ön plana çıkmasıyla, sosyal yaşamında farklı kararlar alacaksın. Özellikle aile içinde küs olduğun bir yakının ile yan yana gelmen güzel olaylara vesile olabilir. Kendini geliştirmek istediğin her konuya olumlu yaklaşıyorsun. Hayata, seninle aynı pencereden bakabilen kişilerle bir araya gelebilirsin.

İKİZLER: Bugün egoların çok yüksek ve duygusal ilişkilerinde bencilce davranabilirsin. Kardeşlerle ilgili ufak tefek düzenlemelerde destek beklentileri oluşabilir. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan seni kazançlı bir gün bekliyor. Parasal anlamda büyük gelişmeler yaşanabilir. Geleceğe yönelik planlarındaki artış, ailede senden yaşça küçük kişilerin, seni örnek almalarını sağlayacak.