Alışverış çılgınlığı

BUGÜN NELER OLDU

Alışveriş tutkunlarının yıl boyunca büyük bir merakla beklediği üç büyük indirimin ilki başladı. Birçok marka, Çin'den çıkıp dünyaya yayılan 11 Kasım Bekarlar Günü'nde fiyatlarında önemli indirimler yapıyor, özel kampanyalar düzenliyor. Alışveriş meraklılarının kaçırmadığı bu günü, yine özel indirimlerin yapıldığı 23 Kasım'daki Black Friday (Süper Cuma) ve 26 Kasım'daki CyberMonday takip ediyor.Dünyanın açık ara en büyük tek günlük alışveriş çılgınlığı kapsamında, geçen yıl Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba bir rekora imza attı. Alibaba, ilk defa 2009 yılında hayata geçen festivalden 24 saatte tam 30 milyar dolar gelir elde edildi. 11 Kasım Bekarlar Günü'nün nasıl ortaya çıktığıyla ilgili olarak birden fazla teori bulunuyor. Ancak bu teoriler arasındaki en yaygın olanı Nanjing Üniversitesi'nde öğrenim gören dört yalnız erkek öğrenciyle ilgili. 1993 yılında Nanjing Üniversitesi'nin yurdunda kalan dört erkek öğrenci, yalnız olma monotonluğundan nasıl kurtulabilecekleri üzerine tartışırlar. 11 Kasım'ın yalnızlık onuruna yönelik etkinlikler yapacakları bir kutlama günü olmasına karar verirler. Zaman içerisinde bu aktiviteler, üniversitenin tamamına yayılır ve daha geniş bir kitleye hitap etmeye başlar. Daha sonra da sosyal medya kullanımı ile birlikte genişler. Sonunda Çin kültürü ve toplumu içerisinde giderek popüler bir hale gelir. Bekarlar Günü, daha sonraki yıllarda ise tüm dünya geneline yayılır. Sevgililer Günü'ne karşı bir gün olarak anılmaya başlayan 11 Kasım'da; bekar olmaktan mutlu olan herkes bugünü kutlamaya başlar. Çinli elektronik ticaret siteleri ise bu özel günü farklı bir konsepte dönüştürerek müşterilere çılgın indirimler sunulan bir alışveriş festivaline dönüştürdü. 11.11 Bekarlar Günü'nde yapılan indirimler ve kampanyalar ile markalar stok eritirken, kullanıcılar ihtiyacı olan ürünleri 11.11 indirimi ile avantajlı fiyatlarla satın alıyor.