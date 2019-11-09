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'a sürpriz yaş günü partisi! Can Yaman yaşı ile şaşırttı!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden yakışıklı oyuncu doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu Can Yaman'a sevdiklerinin hazırladığı sürpriz parti sosyal medyada ses getirdi. 'deki bir mekanda yapılan partisinde Can Yaman'ı sevdikleri yalnız bırakmadı. Can Yaman yeni yaşını anne ve babası ile kestiği pasta ile karşıladı. Peki Can Yaman kaç yaşına girdi? İşte hayranları tarafından merak edilen ve doğum gününden kareler...

Giriş Tarihi: 9.11.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 15:32
Can Yaman'a sürpriz yaş günü partisi! Can Yaman yaşı ile şaşırttı!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden yakışıklı oyuncu doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu Can Yaman'a sevdiklerinin hazırladığı sürpriz parti ile yeni yaşına girdi.

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Can Yaman'a sürpriz yaş günü partisi! Can Yaman yaşı ile şaşırttı!
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