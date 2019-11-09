Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen umreye gitti! Aslı Şen'in umre paylaşımına beğeni yağdı...
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından olan Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile evli olan Aslı Şen umreye gitti. Aslı Şen'in umre paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Aslı Şen kutsal topraklardan yaptığı paylaşımına "Başka duygularla dönüyoruz. Allah isteyen herkese nasip etsin" notunu düştü.
Giriş Tarihi: 9.11.2019 12:23Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 12:25
Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen, yakın dostu İpek Varol ile umreye gitti. Aslı Şen, "Başka duygularla dönüyoruz. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.