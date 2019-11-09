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Cemiyet hayatının ünlü ismi umreye gitti! Aslı Şen'in paylaşımına beğeni yağdı...

'nin eski başkanlarından olan 'in oğlu Metin Şen ile evli olan umreye gitti. Aslı Şen'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Aslı Şen kutsal topraklardan yaptığı paylaşımına "Başka duygularla dönüyoruz. Allah isteyen herkese nasip etsin" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 9.11.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 12:25
Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen umreye gitti! Aslı Şen'in umre paylaşımına beğeni yağdı...

Cemiyet hayatının ünlü ismi , yakın dostu İpek Varol ile umreye gitti. Aslı Şen, "Başka duygularla dönüyoruz. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.

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Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen umreye gitti! Aslı Şen'in umre paylaşımına beğeni yağdı...
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