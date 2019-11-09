Hekimoğlu birinci fragmanı yayınlandı! House M.D dizisinin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu dizisi ne zaman başlıyor?

Kült dizilerinden unutulmaz karakterlerinden biri olan Dr. House'un hikayesi, Türkiye uyarlaması ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Okan Yalabık gibi başarılı ve tecrübeli oyuncuların rol aldığı dizinin ilk bölümünün fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte TV ekranının popüler işlerinden bir tanesi olması beklenen Hekimoğlu dizisinin yayın tarihi.

Hekimoğlu 1. bölüm fragmanı yayınlandı

HEKİMOĞLU DİZİSİ OYUNCULARI

Hekimoğlu dizisinin oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu yakında Kanal D'de başlıyor. Kanal D tarafından henüz konuyla ilgili net bir tarh belirtilmedir.

HEKİMOĞLU KONUSU

Hekimoğlu tıbbı tanı departmanı başkanıdır. Ekibinde bir çok doktor vardır. Hekimoğlu başarılı bir doktor olmasına rağmen hastane kurallarını ve yasaları çok takmaz. Bu umarsamaz tavrı sürekli başına iş açar. Bu nedenle de çalıştığı hastahanelerde çok tutunamaz.

Doktor Hekimoğlu karizmatik bir doktordur. Aslında başarılı bir doktor olan Hekimoğlu fazla risk alan bir doktordur ve işinden kovulur. Diğer hastahaneler ise Hekimoğlunu işe almazlar . Doktor Hekimoğlu asosyal ve zeki bir adamdır çoğu zaman huysuz ve duygusuz olsa da tam bir ukaladır.