İnternetten güvenli alışveriş tüyoları

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İnternetin hayatımızın önemli bir parçası haline gelmesiyle beraber birçok işlemimizi de internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu işlemler arasında birçok çeşitlilik bulunmakla beraber bize sağladığı türlü türlü avantajlar da bulunuyor. İnternetin bu denli bir yaşam aracı haline gelmesiyle beraber alışveriş işlemleri de internete taşındı. Özellikle 11 Kasım Bekarlar Günü gibi yüzde 30'ları aşan indirimlerin yapıldığı günlerde, alışveriş tutkunları özellikle interneti tercih ediyor.İnternet üzerinden alışveriş yapanlar, istedikleri ürünlere daha kolay ulaşabildiği gibi ürün çeşitliliği avantajını da kullanabiliyor. Tek tuşla kapıya kadar gelen ürünler, işleri çok kolaylaştırıyor. İnternetten alışverişin iyi yönlerini saymakla bitiremeyiz; ancak kötü yönlerini de görmemiz gerekli. Ürünümüzü alacağımız internet sitesinin güvenli olması çok önemli. Güvenli alışveriş konusunda belli standartları sağlayamayan sitelerden alışveriş yaptığımızda kendimizi büyük sahtekarlıkların göbeğinde bulabiliriz. Peki, internet üzerinden güvenli alışveriş nasıl yapılır? Sizler için derlediğimiz haberimizde internetten güvenli alışveriş yollarını listeledik.1- SSL SERTIFIKASI: SSL sertifikası, güvenli alışverişte en önemli ilk adımdır. Bir sitenin SSL sertifikası olup olmadığını ise sitenin adının yazdığı adres çubuğundan anlayabiliriz. Adres çubuğunda, asma kilide benzer, yeşil renkli bir bilgilendirme işareti vardır. Oraya tıkladığınız takdirde, sitenin SSL sertifikasını kontrol edebilirsiniz.2- GOOGLE'I KULLANIN:Alışveriş yapacağınız site daha önceden bildiğiniz ve kullandığınız bir site ise sıkıntı yaşamayabilirsiniz; ancak yeni bir siteden alışveriş yapacaksanız site hakkında Google'dan bilgi edinin.3- AŞIRI UCUZ FIYATLARAKANMAYIN: Piyasa değerinin çok çok altında satan internet sitelerine inanmayın. Fiyat araştırması yapın ve ortalamanın altında satan sitelere mümkün olduğu kadar temkinli yaklaşın.4- SITENIN ILETIŞIMBILGILERINI INCELEYIN:Sitenin künye ya da iletişim bilgilerini kontrol edin.Gerekirse yazan numarayı arayın ve bilgi alın.5- 3D SECURE ŞIFRELEMESI:Kartınızla yapacağınız alışverişlerde 3D secure şifrelemesi olan siteleri kullanın çünkü bu durumlarda telefonunuza tek kullanımlık kod gelecektir ve sizin dışınızda farklı kimse ödeme yapamaz.6- SADECE KAPIDA ÖDEMESIVARSA IKI KEZ DÜŞÜNÜN:Alışveriş sitelerinde birden çok şekilde ürününüzü teslim alabilirsiniz; ancak dolandırma potansiyeli olan sitelerde sadece kapıda ödeme seçeneği vardır.7- ORTAK BAĞLANTILARDANKAÇININ: İnternet kafe, havalimanı gibi internet bağlantılarının olduğu yerlerde kredi kartı bilgilerini girerek alışveriş yapmaktan kaçının.Zira bu bağlantıların güvenliği oldukça düşüktür.