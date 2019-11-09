New York’ta Türk ezgileri

BUGÜN NELER OLDU

Amerıka'nın en büyük sanat müzesi Metropolitan Müzesi'nde bir ilk yaşandı. Başarılı Türk caz vokali Esra Zeynep Yücel, geçtiğimiz günlerde muhteşem bir konsere imza attı. Stanford Jazz Akademisi'ne kabul edilen sayılı müzisyenlerden biri olan Esra Zeynep Yücel, müzenin Türk-İslam Eserleri Organizasyonu'nun davetinde sahne aldı. Türk ezgilerinden oluşan repertuvarını kendine özgü caz yorumuyla seslendiren Yücel'e sahnede, dünyaca ünlü Türk saksafon sanatçısı İlhan Erşahin ve gitarist Emre Yılmaz eşlik etti. Bu özel gecede sahne alan Yücel, New York'ta bir araya gelen sanat dünyasının seçkin isimlerini Türk ezgileriyle buluşturdu.