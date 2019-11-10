3.5 milyonluk haciz durdu

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BUGÜN NELER OLDU

, yıllardır menajerliğini üstlenen Bon Prodüksiyon ile sözleşmesini aniden feshetmiş, şirket de ünlü şarkıcıyı mahkemeye vermişti. Sözleşme gereği 3.5 milyon lira alacağı olduğunu iddia eden şirket, ihtiyati haciz kararı çıkarttı. Edis ise karara itiraz etti.Şarkıcının avukatı, "Borcun kaynağı belli değil" derken, görülen davada; Edis hakkındaki ihtiyati haczin kaldırılması talebi kabul edildi ve haciz durduruldu. Ayrıca, Edis'le ilgili başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında da kovuşturmaya gerek görülmedi.