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3.5 milyonluk haciz durdu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 10.11.2019
3.5 milyonluk haciz durdu
KARARA İTİRAZ ETTİ
Edis, yıllardır menajerliğini üstlenen Bon Prodüksiyon ile sözleşmesini aniden feshetmiş, şirket de ünlü şarkıcıyı mahkemeye vermişti. Sözleşme gereği 3.5 milyon lira alacağı olduğunu iddia eden şirket, ihtiyati haciz kararı çıkarttı. Edis ise karara itiraz etti.

'KAYNAĞI BELLİ DEĞİL'
Şarkıcının avukatı, "Borcun kaynağı belli değil" derken, görülen davada; Edis hakkındaki ihtiyati haczin kaldırılması talebi kabul edildi ve haciz durduruldu. Ayrıca, Edis'le ilgili başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında da kovuşturmaya gerek görülmedi.
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3.5 milyonluk haciz durdu
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