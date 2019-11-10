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'den için özel beste

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk ulusunun önderi Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla müzisyen , özel bir şarkıya imza attı.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 11:06
Aydilge'den 10 Kasım için özel beste

Sözlerini ve bestesini kendi yazdığı ''Sonsuza Dek Mustafa Kemal Atatürk'' parçasını evinde hazırladığı özel bir anma videosu ile paylaşan sanatçıya, kemanda eşi Utku Barış Andaç eşlik etti.

Videosunu ''Sonsuza Dek Mustafa Kemal'' sözleriyle paylaşan Aydilge, izleyenlere de duygulu anlar yaşattı. Sanatçı, ''Ağlar bu gökyüzü, her 10 Kasım günü. Gönlümdeki hilal, ey Mustafa Kemal! Böyledir sevgimiz, sonsuz ve tertemiz. Gönlümüzde hilal, ey Mustafa Kemal!' sözleriyle bestelediği marş niteliğindeki şarkısını konser repertuvarınada ekledi.

Aydilge'den 'Sonsuza Dek Mustafa Kemal Atatürk' isimli 10 Kasım'a özel beste

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Aydilge'den 10 Kasım için özel beste
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