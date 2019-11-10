Bu da oldu seyirciye saldırdı

azapizm

BUGÜN NELER OLDU

ismiyle tanınan rapçi Anıl Acar, Maslak'taki bir salonda konser verdi. Gazapizm; hınca hınç dolu konser alanında şarkılarını söylediği sırada, bir seyirci ona orta parmağıyla hareket çekti. Buna sinirlenen rapçi, şarkısını yarıda kesti."Gelsene oğlum!" diyen Gazapizm, bir anda sahneden seyircilerin arasına atladı. Kendisine hareket çeken izleyiciye saldıran Gazapizm'i, ekibi ve hayranları zar zor sakinleştirdi. Daha sonra yeniden sahneye çıkan rapçi; önce özür diledi, sonra da "Sevmiyorsanız konserime gelmeyin" dedi.