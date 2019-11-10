Erol Köse’den 10 Kasım tahriki!

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden tam 81 yıl geçti. Türkiye büyük önder Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle hatırlıyor. Her yıl olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Türkiye genelinde Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri duyuldu ve herkes 2 dakikalığına Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Bu yıl çok anlamlı görüntüler yaşanırken hiçbir provokasyona rastlanmadı. Buna rağmen İnstagram hesabından tahrik edici bir paylaşımda bulunan eski şarkıcı Erol Köse, anlamsız bir şekilde ezan sesi ile 10 Kasım siren sesi arasında akılalmaz bir bağlantı kurarak 10 Kasım provokasyonuna imza attı.

"GÜNDE 5 VAKİT EZAN SESİNİ..."

Köse, "Saat 9.053'te aracımı durdurup siren seslerine katkıda bulundum, çevreye verdiğim rahatsızlıktan dolayı gurur duyuyorum. Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini yılda 1 vakit duyduğun siren sesine borçlu olduğunu kimse ama kimse unutmasın bu topraklarda" ifadelerini kullandı.

Erol Köse, bu paylaşımını yorum yapmaya kapattı.