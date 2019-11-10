Gönlünü Sinan Akıman’a kaptıran Gül Gölge’den aşk itirafı geldi!

Ünlü televizyoncu Murat Saygı ile 11 yıllık evliliğini geçen sene bitirdikten aylar sonra gönlünü şarkıcı Mehmet Erdem'e kaptıran Gül Gölge'nin bu ilişkisi de hüsranla bitmişti.

İNKAR ETMEDİ

Akıman'la geçen hafta Kuruçeşme'deki Hotel Les Ottomans'da baş başa yediği yemek sonrası ilişkisi ortaya çıkan Gölge, aşkı daha fazla saklayamadı. Önceki akşam eski eşinden olan oğullarıyla Bebek'te özel şoförlü aracının içinde görüntülenen sosyetik güzelden aşk itirafı geldi.

YÜZÜ GÜLÜYOR

Gül Gölge, "Sinan Bey ile yeni ilişkiye başladınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verip Akıman'la birlikte olduğunu itiraf etti: "Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Detayları daha sonra konuşuruz." Kaynak: Takvim