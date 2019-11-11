Alişan'dan Sinan Akçıl'a: Sesi beni duygulandırmıyor

Sinan Akçıl'a "Türkiye'nin en iyi söz yazarı ve bestecisi. Onlarca hit şarkı yaptı. Bir bana verdiği şarkılar tutmadı, ama olsun! Açıkça konuşmam gerekirse Sinan'ın sesi beni duygulandırmıyor. Onunla bunun dalgasını da geçiyorum, suratına açıkça söylüyorum. Bana hiç kızmıyor. Sonuçta talep gören biri. Belki de bizden daha çok konsere gidiyor olabilir."

'ŞU AN PİYASADA ŞARKICILIK YAPAN BİRÇOK ÜNLÜDEN DAHA GÜZEL'

Eşi Buse Varol'a "Buse'nin sesi şu an piyasada şarkıcılık yapan birçok ünlüden daha güzel. Artık şarkı söylemek, şarkıcı olmak çok basit. Öyle sistemler var ki, stüdyoya gelip şiir okuyan birine anında şarkı yaparım. Sesi de makineler düzeltiyor zaten. Önemli olan sonrasında talep görmek, konserlerden teklif almak. Böyle çok şarkıcı var, ama layığıyla yapan yok." Öte yandan Alişan geçen günlerde 9 aylık oğlu Burak'ı öyle bir fırlattı ki bebek bile neye uğradığını şaşırdı.