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'in başı dertte! Cemal Hünal çekiçle !

olarak bilinen bir süre önce oyunculuğu bırakarak bir spor kulübünde at biniciliği ve okçuluk eğitimi vermeye başlamıştı. Cemal Hünal, çalıştığı spor merkezinde başka bir antrenörle kavga etti. Aynı merkezde antrenör olarak görev yapan ile arasında 11 Mayıs günü bir tartışma yaşandı.İddiaya göre Ufuk Tunca, Cemal Hünal'ın kendisine uygulamasından rahatsız oldu ve sosyal medya hesabından durumu dile getirdi. Paylaştığı mesajın altına hakaret içerikli yorumlar da yazan Ufuk Tunca'nın mesajlarını gören Cemal Hünal, iddiaya göre genç adamın evini bastı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:26
Cemal Hünal'in başı dertte! Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle ev bastı!

, Sarıyer'de bulunan bir spor merkezinde okçuluk eğitimi veriyordu. Aynı merkezde antrenör olarak görev yapan ile ünlü oyuncu arasında 11 Mayıs günü bir tartışma yaşandı.

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Cemal Hünal'in başı dertte! Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle ev bastı!
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