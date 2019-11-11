Cemal Hünal'in başı dertte! Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle ev bastı!

Issız Adam olarak bilinen Cemal Hünal bir süre önce oyunculuğu bırakarak bir spor kulübünde at biniciliği ve okçuluk eğitimi vermeye başlamıştı. Cemal Hünal, çalıştığı spor merkezinde başka bir antrenörle kavga etti. Aynı merkezde antrenör olarak görev yapan Ufuk Tunca ile ünlü oyuncu arasında 11 Mayıs günü bir tartışma yaşandı.İddiaya göre Ufuk Tunca, Cemal Hünal'ın kendisine mobbing uygulamasından rahatsız oldu ve sosyal medya hesabından durumu dile getirdi. Paylaştığı mesajın altına hakaret içerikli yorumlar da yazan Ufuk Tunca'nın mesajlarını gören Cemal Hünal, iddiaya göre genç adamın evini bastı.
Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:17Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:26
Ünlü oyuncuCemal Hünal, Sarıyer'de bulunan bir spor merkezinde okçuluk eğitimi veriyordu. Aynı merkezde antrenör olarak görev yapan Ufuk Tunca ile ünlü oyuncu arasında 11 Mayıs günü bir tartışma yaşandı.