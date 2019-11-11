Rüzgar Mağden hakkında son dakika gelişmesi! Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki yer yerinden oynadı!

Geçtiğimiz aylarda Gönül Yazar'ın sevgilisi olarak gündeme gelen Rüzgar Mağden hakkında son dakika iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 2.Sayfa programına katılan bir kadının iddiaları ortalığı karıştırdı. Arkadaşına cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar gönderdiğini ileri süren kadın aynı zamanda Gönül Yazar'ı da kandırdığını söyledi. Rüzgar Mağden ise o iddialara yanıt vermek için programa katıldı. Öfkeden deliye dönen adamın sesi canlı yayından alınmak zorunda kaldı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…