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hakkında gelişmesi! ’ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki yer yerinden oynadı!

Ünlü sanatçı 'ın sevgilisi olarak magazin gündemine düşen hakkında gelişmesi yaşandı. 2.Sayfa programına bağlanan bir kadın, Rüzgar Mağden'in bir arkadaşına cinsel içerikli video ve fotoğraflar gönderdiği iddiasında bulununca yer yerinden oynadı. Hakkındaki iddiaların ardından canlı yayına katılan Rüzgar Mağden, öfkesini programda dile getirdi. Söylediklerinden dolayı sesi canlı yayından alınan Rüzgar Mağden hakkında yaşanan son dakika iddiaları gündeme bomba gibi oturdu.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 14:45
Rüzgar Mağden hakkında son dakika gelişmesi! Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki yer yerinden oynadı!

Geçtiğimiz aylarda 'ın sevgilisi olarak gündeme gelen hakkında iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 2.Sayfa programına katılan bir kadının iddiaları ortalığı karıştırdı. Arkadaşına cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar gönderdiğini ileri süren kadın aynı zamanda Gönül Yazar'ı da kandırdığını söyledi. Rüzgar Mağden ise o iddialara yanıt vermek için programa katıldı. Öfkeden deliye dönen adamın sesi canlı yayından alınmak zorunda kaldı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Rüzgar Mağden hakkında son dakika gelişmesi! Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki yer yerinden oynadı!
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