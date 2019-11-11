Takipçilerini maceraya davet ediyor

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H&M, sonbahar erkek koleksiyonu için kendi hikayesiyle ilham veren ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile iş birliğine devam ediyor. Marka, Nisan ayında Kerem Bürsin'le gerçekleştirdiği ilk lokal iş birliğini duyurmuştu. Modaseverler tarafından büyük beğeniyle takip edilen ve başarıyla sonuçlanan bu iş birliğinin devamını getirmek isteyen H&M, sosyal medya mecralarında yer alacak olan filmin çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirdi. Film serisinde izleyiciler, senaryoda seçimler yaparak Kerem Bürsin'i yönlendiriyor ve farklı sonlara ulaşabiliyor.