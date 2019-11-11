Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Kasım 2019 Pazartesi! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Kasım 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 11 Kasım 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var? Merkür retrosunun burçlara etkisi nasıl olacak?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yeryüzünü ters yüz eden Dolunay!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Geri giden Merkür, Güneş'in kalbinden geçecek. Akrep burcunda kozlarını paylaşacak olan Güneş ve Merkür sağlık konularını gündeme getirirken, psikolojik ilaçlar da konuşulmaya başlanabilir. Bugünden sonra yeni türeyen salgın hastalıklar, genetik kodlar tıp dünyasının dışında bilim insanlarının da diline dolanırken, siber saldırılarda daha önce görülmemiş olaylar gündelik hayatı aksatabilir.

KOÇ: Bugün gökyüzü hiç olmadık düşünceleri aklına sokabilir; güvensizlik duygusuna kapılabilirsin. Korkularının ağır basması ciddi kararlar almana engel olabilir. Özellikle teknoloji alanında çalışan bir Koç burcuysan senin için zor bir gün olabilir. Özel sektörde çalışan bir Koç burcuysan, bazı arkadaşlarının işten ayrılmalarıyla kaygıların artabilir.

BOĞA: Bugün ufacık bir cümleye bir sürü anlam yüklemeye hazırsın! Özellikle değer verdiğin insanlara alıngan tavırlar gösterebilirsin. Ani gelen ödeme ve borçlar karşısında kaygıların artabilir. Öyle ki doluya koyuyorum olmuyor, boşa koyuyorum dolmuyor bile diyebilirsin. Maddi olarak son zamanlarda zorlansan da kariyerinde yükselmeye başlaman sevindirecek.

İKİZLER: Başlangıçlar yapmak için, beklemeyi tercih etmene rağmen, kişisel güvenliğini garanti altına almak istiyorsun. Bugün, gizlilikler konusunda ısrarcı bir tavır takınarak, kendini deşifre edecek heyecanlar yaratabilirsin. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan; sevgilinle sanatsal-kültürel etkinliklere katılabilirsin.