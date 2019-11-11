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Yeni nesil deneyim kapılarını açtı

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Yeni nesil deneyim kapılarını açtı
DÜNYANIN ilk konsept mağazası olan Vakkorama Taksim'in içinde 1982'den beri şehrin ilham veren buluşma noktası olan Vakkorama Cafe, yeni şubesiyle şehrin en merkezi lokasyonlarından birinde tekrar hayat buluyor. Akmerkez'de kapılarını açan yeni mekan, modayı, müziği ve yiyecek trendlerini takip eden misafirlerini günün her saatinde zengin menüsüyle ağırlıyor. Sürpriz aktivitelere ev sahipliği yapan cafenin açılışı, önceki gün bir partiyle kutlandı. Can Hakko'nun ev sahipliği yaptığı partiye cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
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Yeni nesil deneyim kapılarını açtı
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