Savaş Özdemir 25 yıllık saçlarını ‘Tipi’ karakteri için kesti

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Tipi'yi canlandıran ünlü oyuncu Savaş Özdemir, yeni sezona yeni imajı ile girdi. Oyuncu, 25 yıldır kullandığı saçlarını rolü için kesti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. Bölüm (12 Kasım 2019 Salı) fragmanı yayınlandı! Ölüm zamanı...

SEVENLERİNDEN TAM NOT

Özdemir, yeni sezonun ilk dört bölümünde yoktu. Seyircinin en çok merak ettiği karakter olan 'Tipi'nin diziye dönüşü sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Yeni görüntüsü hayranları tarafından tam not alan Özdemir, "Yeni tarzımı herkes çok beğeniyor ama ben henüz alışamadım" dedi.