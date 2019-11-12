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küplere bindi! Demet Akalın ile 'un kavgası olay oldu!

Ünlü şarkıcı ve güzel sunucu kavgasıyla gündeme bomba gibi düştüler. Demet Akalın'ın Burcu Esmersoy'un 'dan kendini takibi bıraktığı öğrenince fena kızdı. Burcu Esmersoy'a mesaj atan Demet Akalın "Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım. Haberciler arıyor." dedi. Burcu Esmersoy'un verdiği cevaptan tatmin olmayan Demet Akalın resti çekti. İşte Burcu Esmersoy ve Demet Akalın'ın 'takibi neden bıraktın?' kavgasının detayları...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 12:05
Demet Akalın küplere bindi! Demet Akalın ile Burcu Esmersoy'un takibi bırakma kavgası olay oldu!

Ünlü şarkıcı ve güzel sunucu kavgasıyla gündeme bomba gibi düştüler. Demet Akalın'ın Burcu Esmersoy'un 'dan kendini takibi bıraktığı öğrenince fena kızdı.

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Demet Akalın küplere bindi! Demet Akalın ile Burcu Esmersoy'un takibi bırakma kavgası olay oldu!
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