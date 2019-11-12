Özgür cazcılara özgü ritimler

BUGÜN NELER OLDU

İş Sanat, yeni sezonunda klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğe yedi ay boyunca ev sahipliği yapacak. Caz serisi ise 17 Aralık'ta piyanist Omar Sosa, trompetçi Paolo Fresu ve perküsyonist Trilok Gurtu'nun buluşması ile başlayacak.2012 yılından bu yana işbirlikleri bulunan Omar Sosa ile Paolo Fresu, albümleri 'Lara'yı yayınladıktan kısa bir süre sonra Avrupa'nın en sevilen grupları arasına girmeyi başardı. Dört yıl ara ile ikinci albümleri 'Eros'u yayınlayan ikili, Küba ve İtalya'dan aldıkları müzikal ilhamı, özgün müzikleriyle birleştirmeye devam ediyor. Üç Grammy adaylığı bulunan, caz müziğin günümüzdeki önemli isimlerinden Omar Sosa, Afro- Cuban tarzını kendi komposizyonlarına ustaca dağıtıyor. Kariyeri boyunca, dünya müziği, free jazz ve avant-garde türlerinde birçok projede yer alan Omar Sosa'nın 25'in üzerinde albümü bulunuyor. 300'ü aşkın albüm kaydında yer alan trompetçi Paolo Fresu, ise dünya müziği, çağdaş ve antik müzikleri performanslarında bir araya getiriyor. Bununla birlikte tiyatro ve sinema için de besteler yapan, Miles Davis'i idol olarak belirlemiş sanatçı, son 30 yılda Enrico Rava, Giorgio Gaslini, Gianluigi Provesi, John Taylor, Jerry Murrigan, David Liebman ve Richard Galliano başta olmak üzere Afro-Amerikan müziğin en önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. Cazın bir tür özgürlük felsefesi olduğunu düşünen Omar Sosa ve Paolo Fresu'ya 17 Aralık'ta Hint perküsyonist Trilok Gurtu eşlik edecek. Bob Dylan, R.E.M. Eric Clapton ve Prodigy gibi hem dünyaca ünlü hem de birbirinden farklı tarzdaki müzisyen ve gruplarla çalışan Trilok Gurtu ve Sosa- Fresu ikilisi, sahnede akıllara kazınacak bir konsere imza atacak.İŞ Sanat 5 Şubat'ta; caz, R&B, soul ve blues repertuvarıyla China Moses'ı sahnesinde ağırlıyor. Caz duayeni Dee Dee Bridgewater'ın kızı olan Moses, kendi şarkılarıyla olduğu kadar, yorumladığı efsanevi caz ve blues şarkılarıyla da dikkatleri çekiyor. Kamerun'da müzisyen bir ailede dünyaya gelen bas gitarist Richard Bona'yı ise birlikte birçok projede çalıştığı besteci/caz piyanisti Alfredo Rodriguez ve 'cep kraliçesi' lakaplı davulcu Taylor Gordon ile 11 Mart'ta İş Kuleleri Salonu'nda dinleyebilirsiniz. Geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden High Life'ın soundtrack'inde de imzası olan Tindersticks, 'No Treasure But Hope' adlı yeni albüm turnesi kapsamında 15 Şubat Cumartesi akşamı müzikseverlerle buluşuyor.