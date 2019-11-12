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: YouTuber 'ten itiraf: "Ben bir alkol bağımlısıyım geçen gece..."

Instagram'da en çok takip edilen YouTuberlar arasında yer alan 'ten açıklaması geldi! Youtube üzerinden video çekip makyaj videoları paylaşarak adını duyuran Danla Bilic; alkol bağımlısı olduğunu itiraf etti. İçki içtiği zamanlarda kendisini kaybeden Danla Bilic; bir mekanda kendisine bakmayan bir erkeğe kafayı taktığını ve onunla kavga etmek için tahriklerde bulunduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 15:03
Son dakika: YouTuber Danla Bilic'ten itiraf: Ben bir alkol bağımlısıyım geçen gece...

'in Instagram'da 3.9 milyon takipçisi var. Youtube üzerinden de çektiği videolarla kısa sürede trend olan Bilic, daha önce de midesine taktırdığı kelepçeyle gündem olmuştu. Youtuber denilen kişilerin topluma zararlı olup olmadıkları tartışılırken gelen bu açıklama sosyal medyadan da en çok paylaşılan arasında yer alıyor. Danla Bilic açıklamasında "Bana bir teması olmayan kişiyi dövmek için tahrik ettim" dedi.

"ALKOL PROBLEMİ YAŞIYORUM"

Çektiği videolar ve yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Danla Bilic, yayınladığı soru cevap videosunda kimsenin bilmediği bir kötü huyunu anlattı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları anlattı: "Dün gece. Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum ve bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince aşırı saldırganlaşıyorum..."

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Son dakika: YouTuber Danla Bilic'ten itiraf: "Ben bir alkol bağımlısıyım geçen gece..."
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