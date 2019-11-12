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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Kasım 2019 Salı günlük ! - Günlük ve Astroloji

Astroloji konusunda hiç şüphesiz milyonların aklına gelen ilk isim Zeynep Turan ile 12 Kasım 2019 Salı için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' olarak da bildiği Zeynep Turan, haftanın ikinci gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Merkür Güneş kavuşumu neye işaret? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 12 Kasım 2019 Salı için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 11:27
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Kasım 2019 Salı günlük burç yorumları! - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Kasım 2019 Salı günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Kasım 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var? Merkür-Güneş kavuşumu neye işaret?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dolunay, buz dağının ardındakileri gösterecek" ile "Merkür-Güneş kavuşumu" başlıklı yazılarındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 KASIM 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Jüpiter 60'lığı hantallaşmış bazı sektörlerin revizyona ihtiyacı olduğunun altını çizecek. 10-12 Kasım tarihleri arasında Merkür geri gide gide Güneş'in kalbine çarparken, ülke çapında son dakika haberleri, Akdeniz'i yakından ilgilendiren ani gelişmeleri işaret edebilir. Unutmayın Türkiye'nin burcu Akrep. Bu durum Akrep burcu ülkemizin birçok ülkenin gündemine oturabileceğini işaret ediyor.

KOÇ: Bugün alacağın haberler seni tahmin ettiğinden daha çok sevindirecek. Düşüncelerine sahip çıkabilirsen, yakın arkadaşlarınla arandaki anlamsız konular çözülecek. Eğer yeni bir iş anlaşması üzerinde çalışıyorsan çevrendeki insanlara güven vereceğini söylemeliyim. Ancak gün içerisinde yerine ulaşmayan e-postalar konusunda sorun yaşayabilirsin.

BOĞA: Açık fikirli oluşun bugün çıkmazda olan konularda sana kolaylık sağlıyor ve ilişkinde tutarsızlıkları görmeni kolaylaştırıyor. Bugün şanslı günün olabilir, eğer bir piyango almak ya da şans oyunu denemek istersen kaçırma derim. İş arayışında olan bir Boğa burcuysan, daha önce başvuru yaptığın kurumdan olumlu dönüş alabilirsin.

İKİZLER: En yakın arkadaşlarından birinin verdiği sözü yerine getirmemesini bugün argüman olarak kullanabilirsin. Gün huysuz olarak ilerlerken aslında kendine odaklı yaşaman ve özel işlerini halletmen mükemmel sonuçlar almana neden olabilir. Ufak tefek işlerle uğraşabilirsin fakat acele etme gereği duymayacaksın.

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