Ashton Kutcher ve Mila Kunis çiftinden şaşırtan açıklama: Çocuklarımıza miras bırakmayacağız

Çocuklarının ayrıcalıklı bir yaşam yaşadıklarını ve bu durumun devam ettirdiği takdirde farkındalıklarının düşük olacağını düşündüklerini açıklayan Mila Kunis ve Ashton Kutcher, miraslarını çocuklarına bırakmayacaklarını ifade etti. Konu hakkında Ashton Kutcher, Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı radyo programından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ""Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu."

Hollywood'un en uyumlu ve en birbirine aşık çiftlerinden biri olan Ashton Kutcher ve Mila Kunis, çocuklarına miras barakmayı düşünmediklerini söyledi. Çiftin 5 yaşında Wyatt Isabelle adlı bir kızı ve 2 yaşında Dimitri Portwood adında bir oğlu bulunuyor.

Çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirten Ashton Kutcher, daha önce de ekonomik kaynakların kullanılması konusunda çocuklarına bazı şeyleri öğretmeye çalıştıklarını açıklamıştı. Mila Kunis ise noel, yılbaşı gibi dönemlerde birbirlerine hediye almak yerine ihtiyacı olanlara yardım etmeyi alışkanlık haline getirdiklerini açıklamıştı.