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Genç oyuncu 'ten aşkı ile ilgili ilk açıklama!

"Arka Sokaklar" dizisinde "Hüsnü Çoban"ın kızı "Zeliş" olarak tanınan ile ünlü oyuncu 'in aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Ozan Güven ve Yüsra Geyik birlikte rol aldıkları oyun çıkışında görüntülendi. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberinde Ozan Güven ile aşk sorusuna Yüsra Geyik'ten ilk kez yanıt geldi. İşte oyuncu Yüsra Geyik'in Ozan Güven aşkı ile ilgili ilk açıklaması...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:06
Genç oyuncu Yüsra Geyik'ten Ozan Güven aşkı ile ilgili ilk açıklama!

Ünlü oyuncu ile "Arka Sokaklar" dizisinde "Hüsnü Çoban"ın kızı "Zeliş" olarak tanınan 'in aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

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Genç oyuncu Yüsra Geyik'ten Ozan Güven aşkı ile ilgili ilk açıklama!
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