Genç oyuncu Yüsra Geyik'ten Ozan Güven aşkı ile ilgili ilk açıklama!

"Arka Sokaklar" dizisinde "Hüsnü Çoban"ın kızı "Zeliş" olarak tanınan Yüsra Geyik ile ünlü oyuncu Ozan Güven'in aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Ozan Güven ve Yüsra Geyik birlikte rol aldıkları oyun çıkışında görüntülendi. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberinde Ozan Güven ile aşk sorusuna Yüsra Geyik'ten ilk kez yanıt geldi. İşte oyuncu Yüsra Geyik'in Ozan Güven aşkı ile ilgili ilk açıklaması...
Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:10Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:06
Ünlü oyuncu Ozan Güven ile "Arka Sokaklar" dizisinde "Hüsnü Çoban"ın kızı "Zeliş" olarak tanınan Yüsra Geyik'in aşk yaşadıkları iddia edilmişti.