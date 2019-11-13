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Güzel şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın düğün tarihi belli oldu! Duygusal paylaşımı olay oldu!
Güzel şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın düğün tarihi belli oldu! Duygusal paylaşımı olay oldu!
Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Kenan Koçak ile dünya evine girmeye hazırlanıyor. Kenan Koçak ile Merve Özbey, mutlu anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Sevgilisiyle dünya evine girmek için gün sayan Merve Özbey, duygusal bir paylaşım yaptı.
Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:17Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:22
Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Kenan Koçak ile dünya evine girmeye hazırlanıyor. Sevgilisiyle romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, bunlara bir yenisini ekledi.