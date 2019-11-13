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Güzel şarkıcı ve Kenan Koçak'ın düğün tarihi belli oldu! Duygusal paylaşımı olay oldu!

, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Kenan Koçak ile dünya evine girmeye hazırlanıyor. Kenan Koçak ile Merve Özbey, mutlu anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Sevgilisiyle dünya evine girmek için gün sayan Merve Özbey, duygusal bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:22
Güzel şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın düğün tarihi belli oldu! Duygusal paylaşımı olay oldu!

, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Kenan Koçak ile dünya evine girmeye hazırlanıyor. Sevgilisiyle romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, bunlara bir yenisini ekledi.

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Güzel şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın düğün tarihi belli oldu! Duygusal paylaşımı olay oldu!
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