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masasında servet kaybetti! 'dan boşanan Serdar Ortaç yine kumar oynamaya başladı!

ile beş yıllık evliliklerini Ağustos ayında bitiren kendini yine kumara verdi iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. masasında servet kaybettiği söylenen Serdar Ortaç'ın maddi durumunun iyi olmadığı konuşuluyordu. Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ayrılığı sonrası kendini yine kumara verdiği ve konser için gittiği 'da 120 bin dolar kaybettiği iddia edildi. Serdar Ortaç'ın kumar borcunu ödeme şekli de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:11
Serdar Ortaç kumar masasında servet kaybetti! Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç yine kumar oynamaya başladı!

ile beş yıllık evliliklerini Ağustos ayında bitiren kendini yine kumara verdi iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Serdar Ortaç kumar masasında servet kaybetti! Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç yine kumar oynamaya başladı!
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