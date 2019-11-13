Serdar Ortaç kumar masasında servet kaybetti! Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç yine kumar oynamaya başladı!

Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliklerini Ağustos ayında bitiren Serdar Ortaç kendini yine kumara verdi iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kumar masasında servet kaybettiği söylenen Serdar Ortaç'ın maddi durumunun iyi olmadığı konuşuluyordu. Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ayrılığı sonrası kendini yine kumara verdiği ve konser için gittiği Kıbrıs'da 120 bin dolar kaybettiği iddia edildi. Serdar Ortaç'ın kumar borcunu ödeme şekli de dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:02Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:11
Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliklerini Ağustos ayında bitiren Serdar Ortaç kendini yine kumara verdi iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.