Haberler > Günaydın Haberleri > Son dakika gelişmesi: Cem Yılmaz'dan Haluk Levent için bomba gönderme iddiası! "Büyük vurgun yakında..."

gelişmesi: 'dan için bomba gönderme iddiası! "Büyük vurgun yakında..."

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Karakomik Filmler ile beklediğini bulamayan hakkındaki iddiası magazin dünyasında bir numaralı gündem maddesi oldu! Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Karakomik Filmler ile beklediğini bulamayan Cem Yılmaz hakkındaki son dakika iddiası magazin dünyasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Cem Yılmaz'ın dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki gösterisinde ile ilgili "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dediği öne sürüldü. Haluk Levent ise Twitter hesabından bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:13
Son dakika gelişmesi: Cem Yılmaz'dan Haluk Levent için bomba gönderme iddiası! Büyük vurgun yakında...

Başrollerinde Ozan Güven, Zafer Algöz, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Karakomik Filmler (Kaçamak & 2 Arada) ile seyircinin karşısına çıkan , gişede hayal kırıklığı yaşadı. Habertürk'ün haberine göre Zorlu PSM'de bir gösteri yapan Cem Yılmaz; hakkında imalarda bulundu mu? Sözlük yazarlarının iddiasına göre Cem Yılmaz; Haluk Levent için "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dedi. Haluk Levent de Twitter hesabından bu konu hakkında açıklama beklediğini ifade eden bir tweet attı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika gelişmesi: Cem Yılmaz'dan Haluk Levent için bomba gönderme iddiası! "Büyük vurgun yakında..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN