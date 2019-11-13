Son dakika gelişmesi: Cem Yılmaz'dan Haluk Levent için bomba gönderme iddiası! "Büyük vurgun yakında..."

Başrollerinde Ozan Güven, Zafer Algöz, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Karakomik Filmler (Kaçamak & 2 Arada) ile seyircinin karşısına çıkan Cem Yılmaz, gişede hayal kırıklığı yaşadı. Habertürk'ün haberine göre Zorlu PSM'de bir gösteri yapan Cem Yılmaz; Haluk Levent hakkında imalarda bulundu mu? Sözlük yazarlarının iddiasına göre Cem Yılmaz; Haluk Levent için "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dedi. Haluk Levent de Twitter hesabından bu konu hakkında açıklama beklediğini ifade eden bir tweet attı.