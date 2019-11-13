Son Dakika Haberi: Mehmet Ali Erbil’in doktoru Jan Klod Kayuka açıkladı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in dün omuriliğinden sıvı alınacağı için ameliyat masasına yatacağı iddia edilmişti. İki beyin damarında tıkanıklık olduğu tespit edilen Erbil'in doktoru ameliyat iddialarını yalanladı.

İKİ KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Banyoda kayıp düşen ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için yaklaşık 8 ay yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta iki kez hastaneye kaldırıldı. İki beyin damarı tıkalı olan Erbil'in dün ameliyat olacağı iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan doktoru ise Erbil'in ameliyat olmayacağını ancak toplardamarında iki noktada pıhtı olduğunu söyledi.