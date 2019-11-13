Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan ikinci kez hamile! Hamza Arda'ya kardeş geliyor!

Aslıhan Doğan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, ekim ayında da oğulları Hamza Arda dünyaya gelmişti. 25 Ekim'de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, "Hamza'ya bir kardeş istiyoruz" demişti.