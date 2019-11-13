Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan ikinci kez hamile! Hamza Arda'ya kardeş geliyor!

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci kez hamile... Aslıhan Doğan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, ekim ayında da oğulları Hamza Arda dünyaya gelmişti. Her fırsatta ikinci çocuğu istediğini söyleyen Aslıhan Doğan'ın ikinci kez hamile olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:37Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:40
Aslıhan Doğan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, ekim ayında da oğulları Hamza Arda dünyaya gelmişti. 25 Ekim'de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, "Hamza'ya bir kardeş istiyoruz" demişti.