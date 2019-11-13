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Ünlü futbolcu ’ın eşi ikinci kez hamile! Hamza Arda'ya kardeş geliyor!

Futbolcu 'ın eşi Turan ikinci kez hamile... Aslıhan Doğan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, ekim ayında da oğulları Hamza Arda dünyaya gelmişti. Her fırsatta ikinci çocuğu istediğini söyleyen Aslıhan Doğan'ın ikinci kez hamile olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:40
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan ikinci kez hamile! Hamza Arda'ya kardeş geliyor!

ile futbolcu , Mart 2018'de evlenmiş, ekim ayında da oğulları Hamza Arda dünyaya gelmişti. 25 Ekim'de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, "Hamza'ya bir kardeş istiyoruz" demişti.

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Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan ikinci kez hamile! Hamza Arda'ya kardeş geliyor!
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