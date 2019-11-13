Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Kasım 2019 Çarşamba günlük burç yorumları! - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Kasım 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Kasım 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var? Merkür-Güneş kavuşumu neye işaret?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kişisel haritalarımızın kara kutusu" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Plüton 60'lığı akşam saatlerinde aktif olurken, hizmet sektöründe para kazanan ve kaybeden firmalara vurgu yapabilir. 2008'den bu zamana yükselişte olan kurumlar büyük kararlara imza atabilir. Bugünden sonra petrol dünyanın ana gündemi olurken, 1960 yılında Satürn-Oğlak dönencesinde kurulan OPEC konuşulabilir.

KOÇ: Tüm sorunlarını rafa kaldırıp bugün tüm dertlerinden arınmak isteyeceksin. Özellikle ailen ile ilgili konularda çok düşünmek istemeyeceksin. Kendine ayırmak istediğin kaliteli zamanı nihayet yakalayacaksın. Yeni tanışacağın kişilere cesur sözler sarf edebilirsin. Kendini daha iyi ifade edeceğin ve gösterebileceğin organizasyonlara katılmak isteyebilirsin.

BOĞA: Eşinle ya da sevgilinle sorun yaşayabilirsin. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, iş alanında yeni düzenlemeler yapabilir, daha titiz ve ayrıntıcı davranabilirsin. Yakın çevrenin bazı zaafları onları uyarmana neden olabilir. Haksızlığa uğradığını düşüneceğin bazı konuşmalara şahit olman, motivasyonunu düşürebilir. Maddi olarak kendini garanti altına alma ihtiyacı hissedebilirsin.

İKİZLER: Bugün görüşmeyi ertelediğin dostlarınla buluşacak ve ertelediğin işlerini toparlamak adına kalıcı çözümler yaratacaksın. Aile fertlerine, sorumluluklarını hatırlatman gerekebilir. Diğerlerinin de en az senin kadar duyarlı olmalarını isteyeceksin. Ne zamandır iş arayışı içinde olan bir İkizler burcuysan, cv güncellemesi yapman, güncel iş ilanlarını daha sıkı takip etmen gerektiğini düşünebilirsin.