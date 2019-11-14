Gönüllüler öğle yemeğinde buluştu

BUGÜN NELER OLDU

TEMA Vakfı çalışmalarına destek sağlamak üzere cemiyet hayatının ünlü isimlerinin oluşturduğu Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), geçtiğimiz günlerde Sunset Grill&Bar'da bir öğle yemeği düzenledi. TEMA-K gönüllüleri adına konuşan Esra Öztürk, "Yaptığımız çalışmaların binlerce çocuğun hayatına olumlu etki edecek olması ve gelecek nesillerin hayatına önemli katkılar sağlaması bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır" dedi. Davete; Esra Öztürk, Meral Kosif, Pınar Ayaydın, Yasemin Kaya, Fatoş Sarıgül, Öznur Yakın, Aslı Pehlivanlar, Aslıhan Şentürk, Azize Akandere, Elif İnci Aras, Figen Kıral ve Sedef Mercan gibi isimler katıldı.