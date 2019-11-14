Haberler > Günaydın Haberleri > Gönüllüler öğle yemeğinde buluştu

Gönüllüler öğle yemeğinde buluştu

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Gönüllüler öğle yemeğinde buluştu
TEMA Vakfı çalışmalarına destek sağlamak üzere cemiyet hayatının ünlü isimlerinin oluşturduğu Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), geçtiğimiz günlerde Sunset Grill&Bar'da bir öğle yemeği düzenledi. TEMA-K gönüllüleri adına konuşan Esra Öztürk, "Yaptığımız çalışmaların binlerce çocuğun hayatına olumlu etki edecek olması ve gelecek nesillerin hayatına önemli katkılar sağlaması bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır" dedi. Davete; Esra Öztürk, Meral Kosif, Pınar Ayaydın, Yasemin Kaya, Fatoş Sarıgül, Öznur Yakın, Aslı Pehlivanlar, Aslıhan Şentürk, Azize Akandere, Elif İnci Aras, Figen Kıral ve Sedef Mercan gibi isimler katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gönüllüler öğle yemeğinde buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN