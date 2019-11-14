İbrahim Kutluay Edvina Sponza'ya olan aşkını haykırdı

İbrahim Kutluay, "Edvina zor dönemler geçiriyor. Yanında olmalıydım. Kendisine destek olmaya çalıştım. Bu zor döneminde yanındayım.

'TATSIZLIKLAR YAŞADIK AMA ŞİDDET OLAYLARI YALAN'

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; İbrahim Kutluay 'Aramızda şu an herhangi bir problem yok. Daha önce bazı nedenlerden dolayı tatsızlıklar yaşadık ama şiddet olayları yalan. Şiddet kesinlikle yok... Bu tarz haberleri kınıyorum.

'EDVİNA İLE AŞKIMIZ SON DERECE GÜZEL GİDİYOR'

Edvina ile aşkımız son derece güzel gidiyor. Biz birbirimizi seviyoruz. Her şeye kaldığı yerden devam ediyoruz." ifadelerinde bulundu.