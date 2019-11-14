İstismar kavgası

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'DENİZ AKKAYA, KIZIMIZI BİKİNİYLE REKLAMDA OYNATTI. BU, ÇOCUK İSTİSMARINA GİRER!''NE KIZINI ARIYOR, NE NAFAKA ÖDÜYOR. BİZİ HUZURSUZ ETMEYE ÇALIŞIYOR. ÇOCUĞUMA ZARAR VERECEK BİR ŞEY YAPMADIMEFE Önbilgin, bir firmanın reklamı için 10 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan eski sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Bu fotoğrafların çocuk istismarına girdiğini iddia eden Önbilgin, "Görsellerin yayınlanması yasaklansın" talebinde bulundu.İLK duruşmaya katılan Deniz Akkaya, "Davacı kötü niyetlidir. Kendisi çocuğunu görmemekte ve nafakasını ödememektedir. Kendisine ulaşamıyoruz. Çocuğuma zarar verecek bir şey yapmadım" dedi. Mahkeme, Önbilgin'in görsellerin yayınının yasaklanması talebini reddetti. Duruşma ertelendi.