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İstismar kavgası

İşadamı , mahkemeye başvurup “, kızımızı bikiniyle reklamda oynatıp istismar etti. Çocuğumuzun bikinili reklam fotoğrafları yasaklansın” dedi. Akkaya duruma itiraz etti. Dava, çocuklar üzerine yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Günaydın
Giriş Tarihi: 14.11.2019
İstismar kavgası
EFE ÖNBİLGİN
'DENİZ AKKAYA, KIZIMIZI BİKİNİYLE REKLAMDA OYNATTI. BU, ÇOCUK İSTİSMARINA GİRER!'

DENİZ AKKAYA
'NE KIZINI ARIYOR, NE NAFAKA ÖDÜYOR. BİZİ HUZURSUZ ETMEYE ÇALIŞIYOR. ÇOCUĞUMA ZARAR VERECEK BİR ŞEY YAPMADIM

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EFE Önbilgin, bir firmanın reklamı için 10 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan eski sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Bu fotoğrafların çocuk istismarına girdiğini iddia eden Önbilgin, "Görsellerin yayınlanması yasaklansın" talebinde bulundu.

ÖNBİLGİN'İN TALEBİNE RET
İLK duruşmaya katılan Deniz Akkaya, "Davacı kötü niyetlidir. Kendisi çocuğunu görmemekte ve nafakasını ödememektedir. Kendisine ulaşamıyoruz. Çocuğuma zarar verecek bir şey yapmadım" dedi. Mahkeme, Önbilgin'in görsellerin yayınının yasaklanması talebini reddetti. Duruşma ertelendi.
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İstismar kavgası
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