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'in kızı : Sen benim gerçek kahramanımsın babam

Geçen hafta iki kez hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutan 'in büyük kızı Sezin'den, babasına dair duygusal bir mesaj geldi. Sezin, "Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam. Senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi" dedi.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 20:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 20:57
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil: Sen benim gerçek kahramanımsın babam

Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen , kısa aralıklarla hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini üzmüştü. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbil, sevenlerinden duygulandıran mesajlar almaya devam ediyor.


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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil: Sen benim gerçek kahramanımsın babam
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