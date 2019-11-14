Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil: Sen benim gerçek kahramanımsın babam

Geçen hafta iki kez hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutan Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin'den, babasına dair duygusal bir mesaj geldi. Sezin, "Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam. Senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi" dedi.
Giriş Tarihi: 14.11.2019 20:44Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 20:57
Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, kısa aralıklarla hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini üzmüştü. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbil, sevenlerinden duygulandıran mesajlar almaya devam ediyor.