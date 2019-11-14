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Oyuncu Büşra Pekin ile Ersay Üner'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü! Ayrılık nedeni ortaya çıktı!
Oyuncu Büşra Pekin ile Ersay Üner'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü! Ayrılık nedeni ortaya çıktı!
Oyuncu Büşra Pekin ile söz yazarı ve besteci Ersay Üner, 6 yıllık aşklarını sürpriz bir kararla bitirdi. İlişkileri evlilik yolunda giderken ayrılan çiftin bu kararının nedeni de ortaya çıktı. Magazin dünyasındaki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. 6 yıllık aşklarına nokta koyan Büşra Pekin ile Ersay Üner’in Amerika’ya taşınma kararı yüzüden ayrıldığı iddia edildi...
Giriş Tarihi: 14.11.2019 17:05Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 17:08
Magazin dünyasındaki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. 6 yıllık aşklarına nokta koyan Büşra Pekin ile Ersay Üner'in Amerika'ya taşınma kararı yüzüden ayrıldığı iddia edildi...