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Oyuncu Büşra Pekin ile 'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü! Ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Oyuncu Büşra Pekin ile söz yazarı ve besteci , 6 yıllık aşklarını sürpriz bir kararla bitirdi. İlişkileri evlilik yolunda giderken ayrılan çiftin bu kararının nedeni de ortaya çıktı. Magazin dünyasındaki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. 6 yıllık aşklarına nokta koyan Büşra Pekin ile Ersay Üner’in Amerika’ya taşınma kararı yüzüden ayrıldığı iddia edildi...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 17:08
Oyuncu Büşra Pekin ile Ersay Üner'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü! Ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Magazin dünyasındaki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. 6 yıllık aşklarına nokta koyan Büşra Pekin ile 'in Amerika'ya taşınma kararı yüzüden ayrıldığı iddia edildi...

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Oyuncu Büşra Pekin ile Ersay Üner'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü! Ayrılık nedeni ortaya çıktı!
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