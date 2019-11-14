Seçkin Piriler kavgalı olduğu Meral Kaplan ile karşılaşınca…

Seçkin Piriler, Meral Kaplan ile aynı kareye girmemek için akla karayı seçti. Seçkin Piriler ile Meral Kaplan’ın 20 yıllık dostluğu Ağustos 2018’de noktalanmıştı. İkili, Bodrum Gündoğan’da saç saça, baş başa birbirine girmişti. Meral Kaplan’ın tokat atıp çatalla üzerine yürüdüğü Seçkin Piriler’in imdadına komşuları yetişmişti. Bir yıldır görüşmeyen eski kankalar önceki gün Hazar Ergüçlü’nün marka yüzü olduğu davetindeydi. Seçkin Piriler ile Meral Kaplan birbirlerine selam vermedi, görmezden geldi.
Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:22Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:26