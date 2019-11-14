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Serenay Sarıkaya'nın 12 bin liralık terlikleri olay oldu! Serenay Sarıkaya'ya bakan bir daha baktı!
Serenay Sarıkaya'nın 12 bin liralık terlikleri olay oldu! Serenay Sarıkaya'ya bakan bir daha baktı!
Bir kaç sezondur ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya Bebek'te görüntülendi. Alice müzikalinde yer alan Serenay Sarıkaya televizyonu çok özlediğini söyledi. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya "Televizyonu çok özledim. Podyumdan gelmeyim ama benim artık alanım oyunculuk, o yüzden başka bir şey düşünmüyorum" dedi. Spor şıklığıyla objektiflere poz veren Serenay Sarıkaya'nın 12 bin liralık terlikleri ise ilgi odağı oldu. Serenay Sarıkaya'nın Louis Vuitton marka terliklerini daha önce dünyaca ünlü isim Kim Kardashian'da giymişti. İşte Serenay Sarıkaya'nın spor şıklığı...
Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:45Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:46
Bir kaç sezondur ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya Bebek'te görüntülendi. Alice müzikalinde yer alan Serenay Sarıkaya televizyonu çok özlediğini söyledi.