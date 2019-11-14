BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanlığıKültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek amacıyla başlattığı il ziyaretlerinin üçüncüsünü Eskişehir'de gerçekleştirdi. Kurul, şehirdeki ilk ziyaretini Eskişehir Valiliği'ne yaptı. Vali Özdemir Çakacak; Eskişehir, Kütahya ve Afyon'dan aynı anda başlayıp Yazılıkaya'da bitecek bir bisiklet turu düzenleyeceklerini açıkladı. Kurul üyeleri, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes programı kapsamında ellerindeki fidanları toprakla buluşturdular. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hülya Koçyiğit, toplantı sonrası Türk sinemasının ve dizilerinin dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edildiğini söyledi. Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etti: "Bu, sektör için olağanüstü bir kazanç. Ülkemiz için de ekonomik olarak bir kazanç. Sinema ve dizi turizminde dünya ikincisiyiz. Bütün dünya ülkelerine dizilerimiz satılıyor, pazarlanıyor. Bu çok güzel."