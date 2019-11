‘Türkiye’de olmaktan çok mutluyum’

BUGÜN NELER OLDU

8. ULUSLARARASI Klarnet Festivali kapsamında Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Goran Bregovic'i binlerce müziksever dinledi. Wedding and Funeral Band ile üçüncü kez Uluslararası Klarnet Festivali'nde sahneye çıkan Balkan müziğinin efsanevi ismi Goran Bregovic, "Türkçe bilmiyorum ama burada olmaktan her zaman çok mutlu oluyorum" dedi. Gecede 'Maki Maki', 'Ederlezi', 'Gas Gas' gibi bilinen şarkılarının yanı sıra yeni projesi Three Letters from Sarajevo'dan şarkılara yer veren Bregovic'e binlerce insan eşlik etti.Bregovic, ilerleyen dakikalarda festivalin sanat direktörü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'yı sahneye davet etti ve beraber Çayoriye Şukariye şarkısını çaldılar.