Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Kasım 2019 Perşembe günlük burç yorumları! - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 14 Kasım 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var? Merkür-Güneş kavuşumu neye işaret?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçlar ilişkilerinde nasıl davranıyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Neptün karesi 14 Kasım'da Hollywood'dan Türkiye'ye kadar birçok ünlünün psikolojik durumunu gündeme getirebilir. Ünlü ailelerin içindeki problemler de gündemde bomba etkisi yaratırken, akla gelmeyecek skandallar konuşulabilir. Neptün etkisi ile eş zamanlı intihar ve bağımlılıkları duymak zirvedeki insanların ne yaşadığını düşündürecek. Ayrıca bugünlerde gündeme gelenler gelecekte siyasete yön verebilir.

KOÇ: Bugün kendini yenilemek isteyip, dış görünüşünde değişiklik yapmak isteyeceksin. Hiç umulmadık detaylara takılman gün içinde sorun yaşamana sebep olabilir. Sabırlı olmalısın. Özel sektörde çalışan bir Koç burcuysan, iş ortamındaki zorlamalar ve ufak gerginliklere dâhil olmamanda fayda var. Sanatla uğraşan bir Koç burcuysan; içinde yer alacağın projede tahmin ettiğinden daha fazla öne çıkabilirsin.

BOĞA: İnsanlarla arana mesafe koymanı gerektirecek olaylar yaşayacaksın. Özellikle ilişkin ile ilgili ciddi kararlar alabilirsin. Sevgilinin ailesinin gereğinden çok ilişkinize dahil olması, aklında soru işaretlerinin oluşmasına neden olabilir. Bazı durumlarda şansın yanında olmadıysa da, içindeki potansiyelin farkındasın.

İKİZLER: Bugün sorumluluklarının altında ezildiğini hissedip, kendini yoğun bir baskı altında hissedeceksin. İsteklerine odaklanarak hareket etmeye çalışacaksın. Hem bilgilerine hem de tecrübelerine olan güvenin, seni katılacağın birçok sohbetin konuşmacısı haline getirebilir.