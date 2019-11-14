Yolumuza ışık tutan hadisler sergi oldu

BUGÜN NELER OLDU

İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Kırk Hadis geleneği, hattat Hüseyin Kutlu'nun öğrencileri tarafından meşk edilen hat sanatı eserleriyle yeniden hayat buldu. Hz. Muhammed'in (S.A.V) tüm dünyaya iyilik yayan, doğru davranışları teşvik edici hadislerinden ilhamla hazırlanan eserler, 5 Şubat'a kadar Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu'nda ücretsiz görülebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde klasik üslupla hazırlanan, 18 hattat ve 21 müzehhibin eserlerinin yer aldığı serginin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen açılışında, Kırk Hadis kitabı da tanıtıldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, "Hem hat, hem de tezhipleriyle şaheser olan bu eserler manalarıyla da gönüllere hitap ediyor, yolumuza ışık tutuyor" dedi.