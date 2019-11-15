Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın ikinci bebek heyecanı!

Ünlü futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Oğulları Hamza Arda'yı geçen yılın ekim ayında kucaklarına alan Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ailelerine bir bebek daha geliyor. Arda Turan, 5 haftalık hamile eşi Aslıhan Doğan'ı önceki akşam yemeğe çıkardı. İkinci kez bebek heyecanı yaşayan çift, Bebek'te görüntülendi.
Giriş Tarihi: 15.11.2019 15:00Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 15:03
Fotoğraflarını çeken muhabirlere "Ne soracağınızı biliyorum. Haberin erken duyulması pek hoşumuza gitmedi açıkçası" diyen Arda Turan, nazardan korktuklarını söyledi: