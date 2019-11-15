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ve eşi 'ın ikinci bebek heyecanı!

Ünlü futbolcu ve eşi ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Oğulları Hamza Arda'yı geçen yılın ekim ayında kucaklarına alan Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ailelerine bir bebek daha geliyor. Arda Turan, 5 haftalık hamile eşi 'ı önceki akşam yemeğe çıkardı. İkinci kez bebek heyecanı yaşayan çift, Bebek'te görüntülendi.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 15:03
Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın ikinci bebek heyecanı!

Fotoğraflarını çeken muhabirlere "Ne soracağınızı biliyorum. Haberin erken duyulması pek hoşumuza gitmedi açıkçası" diyen , nazardan korktuklarını söyledi:

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Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın ikinci bebek heyecanı!
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