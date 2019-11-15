Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz 'flört ediyoruz' demişti... Berk Suyabatmaz Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu!

Berk Suyabatmaz'ın POSTA'ya yaptığı "Bu ilişkinin henüz adı yok, bakıyoruz" açıklamasının çiftin arasını açtığı iddia edildi. Sevgililer Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç Yeniköy'deki bir restaurantta görüntülendi.