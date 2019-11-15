Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz 'flört ediyoruz' demişti... Berk Suyabatmaz Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu!

Berk Suyabatmaz'ın POSTA'ya yaptığı "Bu ilişkinin henüz adı yok, bakıyoruz" açıklamasının çiftin arasını açtığı iddia edildi. Sevgililer Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç Yeniköy'deki bir restaurantta görüntülendi. Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç çifti 2013'te de aşk yaşayıp kısa sürede ayrılmıştı.Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç'la ilişkisi hakkındaki sorulara "Berrak arkadaşım ama ilişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez" yanıtını vermişti.
Giriş Tarihi: 15.11.2019 12:15Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 12:29
Berk Suyabatmaz'ın POSTA'ya yaptığı "Bu ilişkinin henüz adı yok, bakıyoruz" açıklamasının çiftin arasını açtığı iddia edildi. Sevgililer Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç Yeniköy'deki bir restaurantta görüntülendi.