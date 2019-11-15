‘Çukurova’ya ‘Demir’in kararı damga vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın önceki gün yayınlanan bölümüne Murat Ünalmış'ın canlandırdığı 'Demir Yaman'ın devrim niteliğindeki yeni kararı damga vurdu. 'Demir Yaman', çiftliğin kahyalığına bir kadını getirdi. 'Saniye'nin 'Hanım Kahya' olduğunu, tüm marabaları toplayarak ilan etti. Çukurova'da kadın rüzgarı esmeye başladı. 'Demir', ayrıca son bölümlerde 'Züleyha'ya karşı davranışlarının yanı sıra, annesi ile barışması ve elini öpmesi ile de alkış topladı.Öte yandan dizide 'Yamanlar' bir toplu sünnet organizasyonu yaptı. 'Yamanlar'ı bitirmek için her fırsatı değerlendiren 'Hatip Ağa' ise 'Gaffur'u tuzağa düşürüp, ona hastalıklı tavukları sattı. 'Demir Yaman', önce Gaffur'a, sonra 'Hatip'e ulaşarak onlardan hesap sordu.