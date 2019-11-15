Diyabeti egzersizle önlemenin eğlenceli yolu

BUGÜN NELER OLDU

Günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak; kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve istenmeyen kilo riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda uykuyu ve ruh halini iyileştiriyor, stresi azaltıyor. Uzun süre oturmak ise diyabet riskini artırabiliyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde bu konuya dikkat çekmek isteyen Apple'ın ürünü Apple Wacth'un hareket halkaları, farkındalığınızı artırıp daha sağlıklı bir gün geçirmeniz konusunda en iyi takipçiniz oluyor. Daha sağlıklı bir gün geçirmek o kadar basit ve eğlenceli oluyor ki; bu, alışkanlık haline geliyor.