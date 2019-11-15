Haberler > Günaydın Haberleri > Diyabeti egzersizle önlemenin eğlenceli yolu

Diyabeti egzersizle önlemenin eğlenceli yolu

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Diyabeti egzersizle önlemenin eğlenceli yolu
Günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak; kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve istenmeyen kilo riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda uykuyu ve ruh halini iyileştiriyor, stresi azaltıyor. Uzun süre oturmak ise diyabet riskini artırabiliyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde bu konuya dikkat çekmek isteyen Apple'ın ürünü Apple Wacth'un hareket halkaları, farkındalığınızı artırıp daha sağlıklı bir gün geçirmeniz konusunda en iyi takipçiniz oluyor. Daha sağlıklı bir gün geçirmek o kadar basit ve eğlenceli oluyor ki; bu, alışkanlık haline geliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyabeti egzersizle önlemenin eğlenceli yolu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN