Doğu ve batının modern sentezi

BUGÜN NELER OLDU

2013 yılında Kuruçeşme'de kapılarını açan HuQQa, 2018 yılında Dubai Mall'da ilk yurtdışı restoranını hizmete sokmuştu. Marka, yurtdışındaki ikinci şubesini Mayıs ayında Maskat Umman'da hayata geçirdi. Maskat Al Mouj Marina'da gerçekleşen açılışta Majnoon etnik müzik grubu; Anadolu topraklarının kültürel ezgilerini performanslarında yansıtırken; kendilerine, iki semazen sema meşki ile eşlik etti. Dünya mutfağı ile birlikte harmanlandığı Anadolu tat ve lezzetlerini yenilikçi ve inovatif sunumlarıyla bütünleştiren menüsünü, doğu ve batı sentezinin modernize edildiği samimi bir konseptte sunan HuQQa, Doha Katar'da ve Suudi Arabistan'da açılacak yeni mekanlarıyla büyümesini sürdürecek.